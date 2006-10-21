Ющенко: треба консолідуватися з Партією регіонів і СПУ

Президент України, почесний голова НСНУ Віктор ЮЩЕНКО вважає, що політичні сили в Україні повинні продовжувати діалог.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу для преси, відповідаючи на запитання, чи остаточним є перехід «Нашої України» в опозицію.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що у своєму виступі на сьогоднішньому з’їзді партії “Народний Союз Наша Україна” він говорив про необхідність консолідації політичних сил, у тому числі з Партією регіонів, з СПУ, і також і з позапарламентськими силами.

Він підкреслив, що питання, бути чи не бути «Нашій Україні» в опозиції, залежить від одного – «наскільки тема консолідації буде сприйнята нашими партнерами чи союзниками».

Президент вважає, що давати відповідь на це запитання ще зарано, оскільки не проведено фінальні дискусії, які врешті-решт і призведуть до кінцевої позиції. «Не є метою за один день чи за один тиждень пройти весь переговорний марафон», - сказав він.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що закликає своїх колег проявити терпіння і політичну мудрість. Він наголосив, що дуже часто усе вирішується не через діалог з політичними партіями, а через засоби масової інформації, через апелювання до суспільства. «Ми розуміємо, що Україна повинна бути консолідованою, єдиною і стабільною… Відвертатися від цих завдань і говорити, що ми легко знаходимо шляхи для опозиційності... Я не переконаний, що це є кращою відповіддю для «Нашої України», - сказав Президент.

Він зауважив, що погоджується з тим, що у разі, якщо «Наша Україна» після завершення дебатів не знайде порозуміння з іншими політичними силами, вона, безумовно, піде в опозицію.