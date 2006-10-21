Міністр оборони здивований діями антикризової коаліції

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО називає неприпустимою зміну заявленого розміру фінансування військового відомства під час формування державного бюджету наступного року.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, про це він заявив у прямому ефірі програми „Ньюзмейкер” на радіо „Ера”.

Міністр висловив здивування тим фактом, що представники антикризової коаліції намагаються зменшити фінансування Збройних Сил України.

“Антикризова коаліція, створена у парламенті, внесла свої доповнення до Бюджетної резолюції з вимогою забезпечити фінансування Збройних Сил у 2007 році на рівні 2% ВВП. Як могло статися, що люди, які проголосували за цю бюджетну резолюцію, після того, як опинилися в уряді, кардинально, на 180 градусів, змінюють свою позицію? Це безвідповідально і непослідовно”, – заявив А.ГРИЦЕНКО.

Міністр оборони наголосив, що керівництво військового відомства доводило і доводить депутатам Верховної Ради, суспільству необхідність забезпечення власної армії нормальними ресурсами. “Це близько 11-12 мільярдів гривень, а не 8, які виділяються зараз”, – додав він.

Крім того, керівник оборонного відомства конкретизував свою тезу в частині грошового забезпечення військовослужбовців. “Якщо суспільство хоче, щоб в армії була нормальна психологічна атмосфера, щоб не вибухали боєприпаси, щоб наша зброя влучала у ціль, а не в будинки чи літаки цивільних авіакомпаній, воно повинно турбуватися про те, щоб люди, в руках яких зброя, були забезпечені хоча б мінімально”, – підкреслив А.ГРИЦЕНКО.

Він зазначив, що на плечах офіцерів Збройних Сил України лежить величезна відповідальність, і це вимагає відповідного рівня грошового забезпечення. За словами міністра оборони, офіцери ЗСУ проходять службу там, куди їх направляє держава, і тому значну частину свого грошового забезпечення змушені віддавати за піднайом житла.

“Коли лейтенанту платять 850 гривень на місяць, з яких 600 гривень він віддає за піднайом житла – це приниження офіцера. Такого ніколи не було”, – сказав А.ГРИЦЕНКО.

Міністр також акцентував увагу на тому, що якщо зараз в Україні розмір середньої зарплати становить 1000 гривень, у промисловості – 1200, а у Києві – 1700 гривень, то лейтенант ЗСУ отримує 850 гривень.