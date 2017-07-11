Луценко прибуде до парламенту о 12:30 – Парубій

Генеральний прокурор України Юрій Луценко прибуде до сесійної зали парламенту о 12:30.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутатам у сесійній залі повідомив голова Верховної Ради України Андрій Парубій.

Він зауважив, що разом з прибуттям генпрокурора розпочнеться розгляд подань прокуратури про скасування депутатської недоторканності деяких парламентарів.

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Як повідомляв УНІАН, ВР відмовилась переносити розгляд усіх шістьох подань на зняття депутатської недоторканності, тому частина з них розглядатиметься сьогодні.

Після нерезультативного рішення Парубій заявив, що оскільки рішення не ухвалено, то він зараз невідкладно вийде на зв’язок з генпрокурором, щоб з‘ясувати, о котрій годині він зможе прибути до парламенту.