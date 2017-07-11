Рада ЄС остаточно ратифікувала Угоду про асоціацію з Україною

Рада Європейського Союзу остаточно ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС. Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили у вівторок в Брюсселі в Раді ЄС.

Рішення було ухвалено в рамках засідання Ради ЄС з економічних та фінансових питань.

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Очікується, що документ набуде чинності з 1 вересня цього року.

При цьому, президент Петро Порошенко також повідомив у Facebook, що завтра українська влада разом з лідерами ЄС скоординують в Києві пункти, «як забезпечити максимально ефективне і швидке досягнення мети, закладеної в Угоді, і перейти на новий етап нашого партнерства».

«Угода про асоціацію була однією з ключових вимог і сподівань Євромайдану. І я радий, що ми разом спільними зусиллями змогли її досягнути. А Кремль, який мобілізував всі свої ресурси проти Угоди про асоціацію, цинічно порушив міжнародне право, розпочав агресію проти України, зазнав чергової поразки», - написав Порошенко, додавши «Україна обов'язково буде в сім'ї європейських народів - і в ЄС, і в НАТО».

Як повідомляв УНІАН раніше, 15 червня Нідерланди поінформували Європейський Союз про остаточне ухвалення ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Таким чином, Угоду про асоціацію Україна-ЄС ратифікували всі країни-члени ЄС.

29 червня документ погодив Комітет постійних представників країн-членів ЄС.