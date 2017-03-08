Постпред України при РЄ розповів про дипломатичні "баталії" після референдуму в Нідерландах

Про це розповів постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба на сторінках журналу "Новое врямя".

"В публічному просторі Нідерландів для популяризації себе Україна зробила максимум того, на що була здатна. Але і ми, і наші партнери недооцінили ступінь емоційного роздратування голландців і ефекту страшилок про Україну, які розкручували наші опоненти і підхоплювали ЗМІ. Ми не ловили "Москву" за руку на вулицях голландських міст, але її присутність відчувалася в тезах тих самих опонентів, в потоці фейків про Україну і у фігурах українців—жертв "київської хунти", які розповідали голландцям страшні історії. Тезам ми оперативно протиставляли свої аргументи, а фейки дезавуювали", - повідомив дипломат.

Також він зазначив, що за короткий проміжок часу неможливо "компенсувати завдані збитки".

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"Відразу після референдуму не можна було допускати головну помилку — опускати руки. Україна цього не зробила. Почався час в'язкої дипломатичної роботи, яку практично не помітна і часто малозрозуміла. В критичні моменти, коли з Гааги приходили зовсім сумні сигнали, важливу роль грали розмови Петра Порошенка з керівництвом Нідерландів і Євросоюзу. І ось такими тихими дипломатичними кроками ми підійшли до саміту Євросоюзу в грудні, на якому був в муках знайдений прийнятний для всіх компроміс", - розповів Кулеба.

"І точно так само ми дійшли до ратифікації угоди Нижньою палатою парламенту Нідерландів. Далі — ратифікація у верхній палаті, підпис короля і передача ратифікаційних грамот. Політична воля успішно завершити цей процес в Нідерландах явно є, хоча і ризики теж є", - додав дипломат.

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