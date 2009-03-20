У порядку денному ВР кадрових питань сьогодні знову немає

Верховна Рада Україна сьогодні також не розглядатиме кадрові питання.

Про це повідомив в інтерв’ю УНІАН лідер фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО.

На запитання, чи розглядатиметься сьогодні питання про призначення Олега ШАМШУРА міністром закордонних справ України, М.МАРТИНЕНКО відповів: «Читайте порядок денний».

Як передає кореспондент УНІАН, в порядку денному на сьогодні не передбачено розгляду кадрових питань, в тому числі і щодо призначення міністра закордонних справ України.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс на затвердження парламенту кандидатуру О.ШАМШУРА на посаду міністра закордонних справ.

Питання щодо його призначання Верховна Рада планувала розглянути ще 19 березня.

[ назад ]