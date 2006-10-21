Конгрес українських націоналістів переходить в опозицію

У суботу, 21 жовтня, Головний провід Конгресу українських націоналістів ухвалив рішення про перехід в опозицію до антикризової коаліції та уряду Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Сьогодні, коли зраджуються національні інтереси України, коли постає загроза національній безпеці держави з боку антикризової коаліції та уряду ЯНУКОВИЧА, ми заявляємо про перехід в опозицію до антиукраїнських сил», - наголосив лідер КУН народний депутат України Олексій ІВЧЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КУН, у своїй промові О.ІВЧЕНКО підкреслив, що «члени антикризової коаліції діють сьогодні не в інтересах України, а їздять за завданнями до Москви».

«За три місяці діяльності антикризової коаліції ми бачимо, що її учасники фактично ігнорують виконання Універсалу національної єдності, під яким вони поставили свої підписи, і повертаються до виконання тих антиукраїнських гасел, з якими вони йшли на вибори», - наголосив голова КУН.

Головний провід КУН також висловив рішучий протест у зв’язку з розгортанням в Росії антигрузинської кампанії. «Подібні агресивні дії нинішньої російської влади є безпосереднім продовженням політики російського самодержавства як «жандарма Європи», а також кривавої диктатури комуно-більшовицького режиму», - заявив заступник голови КУН, народний депутат України Євген ГІРНИК.