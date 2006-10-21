Борис Тарасюк про Рух, БЮТ, довіру і амбіції

Міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК не має наміру залишати посаду голови Народного Руху України або виходити з партії у зв`язку з переходом НРУ в опозицію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.ТАРАСЮК заявив на прес-конференції у Львові в суботу.

"Я високо ціную довіру партії і не можу її ігнорувати" - наголосив міністр, акцентуючи на тому, що його партія не збирається ні з ким об`єднуватися, у тому числі і з блоком Юлії ТИМОШЕНКО: «Ми не збираємося ні до кого приєднуватися - ми самостійна політична сила».

На його думку, БЮТ не є національно-демократичною політичною силою, оскільки нещодавно було оприлюднено, нібито БЮТ подає заявку на вступ до Соцінтерну.

За словами Б.ТАРАСЮКА, після виборів він пропонував національно-демократичним партіям об`єднатися, однак «всі думають про свої амбіції, а не про об`єднання».

Як повідомляв УНІАН, три тижні тому “Наша Україна” прийняла рішення про перехід в опозицію і запропонувала чотирьом своїм міністрам написати заяви про відставку. 19 жовтня ці заяви були зареєстровані у Верховній Раді. “Наша Україна” також рекомендувала Президенту України відкликати міністра оборони та міністра закордонних справ, які працюють в уряді за його квотою.