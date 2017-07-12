Три країни категорично проти пункту про європейську перспективу Києва у спільній заяві саміту Україна-ЄС - ЗМІ

Підсумковий документ, який має бути ухвалений за підсумками саміту Україна-ЄС, що відбудеться в українській столиці в четвер, 13 липня, опинився під загрозою. Річ у тім, що Київ наполягає, щоб у текст спільної заяви включили пункт про визнання з боку ЄС європейських прагнень України.

Проти такого формулювання категорично виступають Нідерланди, їх опосередковано підтримують Німеччина та Франція, повідомило DW джерело в Єврокомісії.

Спільна заява - це традиційний, але не обов'язковий підсумковий документ самітів Україна-ЄС, які відбуваються кожні півроку почергово в Києві та Брюсселі. Текст цього документу узгоджується між української та європейською сторонами, і лише після цього виноситься на підписання президентів України, Європейської Ради та Єврокомісії.

Читайте такожРада ЄС остаточно ратифікувала Угоду про асоціацію з Україною

Загалом проект тексту заяви нинішнього саміту охоплює всі головні напрямки співпраці України з Євросоюзом і не викликає заперечень у жодної зі сторін. Окрім одного речення у преамбулі документу. У ньому говориться, що лідери країн-членів ЄС визнають європейські прагнення України й вітають її європейський вибір. Українська сторона наполягає, щоб це речення було включене в текст саме в такому вигляді, повідомили DW у Єврокомісії. Інакше, за інформацією джерела, Київ відмовиться від ухвалення спільної заяви.

Як відомо, до будь-яких фіксованих згадок про українську європерспективу хворобливо ставляться Нідерланди, де після парламентських виборів, ще триває процес формування уряду. Адже історія з ратифікацією угоди про асоціацію між Україною та ЄС у нідерландському парламенті завершилася зовсім недавно. І лише після того, як Гаазі в грудні минулого року під час саміту лідерів ЄС вдалося вибороти спеціальну інтерпретаційну заяву. У цьому документі окремо наголошувалося, що угода про асоціацію з Україною не надає їй статусу кандидата на вступ до Євросоюзу, а також не створює зобов’язань надати такий статус Україні в майбутньому.

В інших європейських столицях також вважають, що декларації про можливе членство України в ЄС на нинішньому етапі відносин поки що передчасні. "Ми готові це підтвердити і визнати, але зараз в цьому немає жодного сенсу. Україна має чимало друзів в ЄС, і всі вони запевняють її, що ці розмови тільки дратують європейських партнерів і не є на часі", - сказав у розмові з DW естонський дипломат, який працює у Києві. Естонія зараз головує в ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня в Києві відкривається XIX саміт Україна - Європейський Союз. Дводенна подія розпочнеться ввечері робочою вечерею лідерів ЄС з президентом України Петром Порошенком.