Сьогодні у Києві відкриється саміт Україна - ЄС

Сьогодні в Києві відкривається XIX саміт Україна - Європейський Союз.

Дводенна подія розпочнеться ввечері робочою вечерею лідерів ЄС з президентом України Петром Порошенком.

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У складі делегації Євросоюзу - президент Ради ЄС Дональд Туск, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, високий представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні, віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, єврокомісари Сесілія Мальмстрьом і Йоганнес Ган.

У четвер, 13 липня, об 11.00 розпочнеться безпосередньо пленарне засідання саміту, після якого о 12.30 Порошенко, Туск і Юнкер дадуть спільну прес-конференцію.

Як повідомляв УНІАН, напередодні високопосадовий європейський дипломат повідомив, що саміт привітає остаточну ратифікацію Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом, яка набуде чинності з 1 вересня. Відповідне рішення було ухвалене 11 липня, напередодні саміту, в рамках Ради з економічних та фінансових питань. «Саміт відбудеться, як ми це розцінюємо, у дуже позитивний момент в наших відносинах. До саміту Угода про асоціацію буде ратифікована всіма і набуде чинності 1 вересня. Це те, за що боролися європейські інституції», - сказав він.

За словами високопосадовця, лідери ЄС та України обговорять процес реформ та виконання Угоди про асоціацію, безпекову ситуацію, включаючи стан виконання Мінських домовленостей, наслідки анексії Росією Криму та регіональну політику у світлі майбутнього саміту «Східного партнерства», який пройде в листопаді у Брюсселі.

Він також заявив, що саміт дасть «гарну можливість підтвердити наші зобов'язання щодо подальшої політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС», можливість ЄС підтвердити «свою сильну підтримку територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, мирному вирішенню конфлікту та виконанню Мінських домовленостей». «ЄС підтвердить свої зобов’язання щодо політики невизнання (анексії Криму), лідери також обговорять мілітаризацію півострова та подальше погіршення ситуації у сфері прав людини», - додав європейський дипломат.