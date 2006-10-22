Ющенко вирушає до Угорщини

22-23 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочий візит до Угорщини, де візьме участь в урочистостях, присвячених 50-й річниці з дня Угорської революції та визвольної боротьби угорського народу.

Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента, під час візиту заплановані зустрічі глави Української держави з Президентом Угорщини Ласло ШОЙОМОМ, Генеральним секретарем НАТО Яаапом де Хооп СХЕФФЕРОМ, Президентом Португалії Анібалом Каваку СІЛВОЮ.

В.ЮЩЕНКО також зустрінеться з українською громадою і представниками угорських ділових кіл.