Спільні проекти та поглиблення співпраці: в "Укроборонпромі" розповіли, про що домовились із НАТО (відео)

НАТО та ДК «Укроборонпром» поглиблять співпрацю із розгортання спільних проектів та прискорення переходу підприємств Концерну на випуск продукції за стандартами НАТО. Такі результати зустрічі генсека НАТО Єнса Столтенберга та гендиректора «Укроборонпрому» Роману Романову, передає прес-служба концерну.

"Максимальна кількість бронетехніки та ракетного озброєння вже робиться на підприємствах «Укроборонпрому» за стандартами НАТО. Українські військово-транспортні літаки вже випускаються з широким використанням комплектуючих світових лідерів, які стоять на техніці країн-члені НАТО. На сьогодні велика кількість підприємств «Укроборонпрому» також наполегливо працює у напрямку сертифікації підприємств за стандартом AQAP (Allied Quality Assurance Publications) 2000 серії», – зазначив очільник Концерну Роман Романов.

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Зазначається також, що генеральний секретар Альянсу та очільник «Укроборонпрому» обговорили подальші перспективи стратегічних транспортних перевезень для країн членів НАТО за програмою SALIS, які виконують літаки «Антонова» Ан-124 «Руслан», Ан-225 «Мрія» та Ан-22 «Антей».

Як повідомляв УНІАН раніше, в Україні провели успішні приймально-здавальні випробування чергової партії самохідних артилерійських установок 2С3 "Акація" та 2С1 "Гвоздика" перед передачею до Збройних Сил України.

Для перевірки роботи всіх систем самохідні артилерійські установки успішно здійснили серію пострілів та марш-кидок на спеціальному полігоні у Хмельницькій області.