Ющенко: до виборчої кампанії залишилося 3-4 місяці

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає підняття теми імпічменту Президента спробою тиску на нього.

Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю 5 каналу.

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи є тиском на Президента те, що різні політики розгортають тему імпічменту, В.ЮЩЕНКО сказав: «Очевидно».

За його словами, зараз відбувається багато «дрібних примітивних маневрів», щоб “чинити вплив на Президента, чинити тиск”. “Багато сценаріїв, які сьогодні існують у тих чи інших політичних сил, вже на порядку денному”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому він нагадав, що до початку президентської виборчої кампанії залишилося 3-4 місяці, однак «нетерпіння є велике, дехто у фальстартах уже».