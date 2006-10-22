НАТО думає, що курс України вигідний Росії

НАТО враховує законні інтереси Москви, у тому числі на просторі СНД, однак не має наміру відмовлятися від поглиблення зв`язків з колишніми радянськими республіками.

Про це заявив генсек альянсу Яап Де Хооп Схеффер в інтерв`ю у переддень візиту 26 жовтня до Москви.

"Ми визнаємо легітимні інтереси Росії, але це не означає, що ми відмовимося від ідеї поглиблення наших взаємин із сусідами Росії", - сказав він.

Як підкреслив Де Хооп Схеффер, держави, що прагнуть стати членами НАТО, не намагаються приєднатися до "антиросійського" альянсу.

"Виступаючи як партнери, а можливо, колись і як держави-члени, вони підвищують свою здатність вносити значний вклад у вирішення спільних проблем безпеки спільно. Для Росії це також вигідно", - вважає генсек НАТО.

Відповідаючи на питання про те, якими бачаться перспективи вступу України до НАТО, він відзначив, що "Україна, як і Росія, - це важливий стратегічний партнер Північноатлантичного союзу й одна з держав, що виділяють істотні військові контингенти для проведення операцій під керівництвом НАТО".

"Однак про те, наскільки швидко вступати країні в Північноатлантичний союз і чи вступати взагалі, вирішувати українському народу й обраним цим народом представникам", - підкреслив Де Хооп Схеффер.

Українська правда