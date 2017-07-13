Євросоюз визнає європейські прагнення України та вітає її європейський вибір - Туск

Президент Європейської ради Дональд Туск наголошує, що Європейський Союз визнає європейські прагнення України та вітає її європейський вибір.

Як передає кореспоендент УНІАН, про це він сказав на спільній з президентом України Петром Порошенком та президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером прес-конференції у Києві.

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"І для мене ключове речення Угоди про асоціацію, як і раніше, таке, і я процитую: Європейський Союз визнає європейські прагнення України та вітає її європейський вибір", - заявив Туск.

За його словами, визнання Євросоюзом європейських прагнень України не є слоганом. "Я лише повторю, що я сказав про найбільш важливу частину найбільш важливого документа.Я маю на увазі Угоду про асоціацію. Це не слоган. Після рішення про візову лібералізацію, після (ратифікації) Угоди про асоціацію та поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі, це є новою реальністю І я повторю цю цитату: Європейський Союз визнає європейські прагнення України та вітає її європейський вибір", - наголосив Туск.

"І якщо ви знаєте, це також наша особиста приватна думка, Жан-Клода Юнкера і моя. І це не є збігом, що двоє президентів європейських інституцій мають однакову позицію щодо кожної деталі, коли мова йде про Україну", - додав Туск.

Як повідомляв УНІАН, президент Європейської ради Дональд Туск також вважає, що зовнішній ворог не зможе здолати українців, але вони можуть зазнати поразки від самих себе.

За його словами, українці повинні "будь-якою ціною тримати свою єдність і уникати внутрішніх конфліктів".