Ющенко внесе до ВР проект закону про визнання голодомору актом геноциду

Упродовж місяця Президент України Віктор ЮЩЕНКО внесе до Верховної Ради України проект закону про визнання голодомору актом геноциду проти українського народу. Про це Глава держави повідомив сьогодні у Будапешті під час зустрічі з українською громадою в приміщенні Державного органу самоврядування українців Угорщини.

«25 листопада ми будемо відзначати роковину цієї страшної події, і до цього часу буде ініційовано Президентом розгляд закону у парламенті про визнання голодомору актом геноциду проти української нації», – зокрема сказав. В.ЮЩЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, у свою чергу голова Європейського Конгресу Українців Ярослава ХОРТЯНІ, яка також є головою Товариства Української культури в Угорщині, наголосила, що угорський парламент ще у листопаді 2003 року одноголосно прийняв постанову , яка визнає голодомор 1932-1933 років актом геноциду проти українського народу.

«Дуже прикро, що український парламент ще не визнав цього», - зазначила вона.