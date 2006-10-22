Ющенко нагадує Нашій Україні про її «прямий обов’язок»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підкреслює, що «прямом обов’язком» «Нашої України» є налагодження співпраці з центристсько-правими політичними силами, які не потрапили до парламенту. Про це Глава держави повідомив сьогодні у Будапешті під час зустрічі з українською громадою в приміщенні Державного органу самоврядування українців Угорщини.

«Прикро, що за обставин виборів поза активним політичним процесом сьогодні залишаються такі політичні сили, як Народна партія України, як партія «Пора», як ПРП і багато інших центристсько-правих сил, які стояли на здорових державницьких національних позиціях. Вчора на з’їзді («Нашої України» - УНІАН) я виступав і говорив, що прямий обов’язок «Нашої України» - ці політичні сили задіяти в діалог і сформувати навколо спільних проектів логіку спільних дій», - зокрема, сказав В.ЮЩЕНКО.

Виступаючи перед діаспорою, Президент підкреслив, що в політичному сенсі йому «до якоїсь міри боляче», що помаранчева коаліція «перебуває в складному діалозі». Часом, за його словами, це є проблеми ідей, намірів, економічного, а також зовнішнього курсу.

Зокрема, зазначив В.ЮЩЕНКО, дуже багато часу представниками помаранчевого табору було втрачено на дискусії з приводу різних підходів до проблематики європейської, а особливо євроатлантичної інтеграції, до проблематики приватизації та реприватизації, навколо питання щодо компенсації заощаджень, втрачених у колишньому Ощадному банку СРСР. «Це речі, за якими стоять або дїї, або більше дурити націю не можна», - сказав Президент. Тому, за його словами, було прикро, коли цілих три місяці помаранчеві сили формували коаліцію. «А це ж партнери, це ж друзі, це ж побратими, це ті люди, які повинні дихати одним повітрям. Інколи, знаєте, вороги за добу домовляються», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент наголосив на тому, що зараз в колі помарачевих сил проводиться діалог і спостерігаються «продуктивні стосунки». «Але, звичайно, після того кроку, що зокрема, зробили соціалісти, важко було приходити до тями, і багато речей треба було сприймати під іншим кутом», - зокрема, стосовно «іншого формату взаємин» в коаліціі сказав В.ЮЩЕНКО.

Водночас Президент підкреслив, що сьогоднішні настрої в суспільстві говорять про те, що розвернути здобутки свободи і демократії на інші позиції неможливо вже ніколи.