Гройсман заявив, що нардеп Семенченко працює на користь Росії

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що народний депутат України Семен Семенченко (фракція “Самопоміч”) працює на користь Росії і за це отримає нагороду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відповідаючи під час Години запитань до уряду в парламенті на запитання Семенченка з приводу того, коли буде заборонене ввезення російського вугілля в Україну.

У відповідь Гройсман зазначив, що для того, щоби виграти час, щоби диверсифікувати джерела постачання, Україна ввозила вугілля з окупованої території. За його словами, 100% підприємств на окупованих територіях Донбасу сплачували податки в український бюджет.

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Він наголосив, що “на совісті, якщо вона є, а можливо, її немає, організатори – а я вважаю, що організатори блокади мають абсолютно безпосереднє відношення до спецслужб Російської Федерації – винні, що 100% наших всіх копалень, підприємств, які платили податки в Україні, зараз працюють на бюджет країни-агресора”.

“І це ваша “заслуга” персональна”, - наголосив Гройсман, звертаючись до Семенченка.

За його словами, всі ці дії були спрямовані “проти держави”.

“Завдячки вам, Україна втратила понад 1% ВВП, а це кошти українських вчителів, лікарів, це кошти на безпеку і оборону нашої країни. Так що думаю, що вам є над чим задуматися, і можливо, країна-ворог представить або представила до державної нагороди”, - сказав прем’єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, організатори блокади ОРДЛО заявили про підготовку до перекриття вантажних залізничних перевезень із Росії.