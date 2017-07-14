Матіос не виключає, що обшуки у справі Клименка триватимуть до пізнього вечора

Заступник генерального прокурора України - головний військовий прокурор Анатолій Матіос не виключає, що обшуки в Києві та Одесі під час реалізації другого етапу викриття фінансових схем екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка триватимуть сьогодні до пізнього вечора.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Матіос сказав на брифінгу в Києві.

За його словами, в обшуках задіяно близько 300 осіб, включаючи слідчих, співробітників спецпідрозділів КОРД, Нацгвардії тощо.

Як сказав Матіос, виявлено, що впродовж 2011 року і по січень 2014 року з України було виведено в офшори на Британські Віргінські острови, Кіпр, у Ліхтенштейн понад 788 млн доларів, а загальна сума вкрадених Клименком коштів становить 12 млрд доларів за курсом 8 грн за 1 долар, що дорівнює 96 млрд грн.

Таким чином, наголосив Матіос, у кожного українця починаючи від малюка Клименко та його підлеглі вкрали по 300 доларів за вказаний період часу.

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Водночас Матіос заявив, що в ході реалізації спецоперації було встановлено, що по теперішній час у схемах Клименка працювали та приносили дохід тисяча залізничних вагонів загальною вартістю 40 млн доларів.

Також Матіос повідомив, що кошти, які вкрав Клименко, акумулювалися на фірмі, яка була записана і власником якої був його батько.

При цьому головний військовий прокурор зауважив, що схема виведення коштів, яка була використана, є “досить унікальною” і на перший погляд цілком легальна.

Також Матіос поінформував про те, що завдяки дії цієї схеми дивіденди, які обчислюються мільйонами гривень, по сьогоднішній день крім Клименка та його найближчого оточення отримували як колишні, так і дехто з діючих посадових осіб у правоохоронних органах.

У свою чергу, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що на даний час у справі про фінансові махінації Клименка в оперативній розробці перебувають 45 осіб, з яких 17 - в розшуку, решті обрано судами різні запобіжні заходи, зокрема заарештовано 9 ключових фігурантів з правом внесення застави на загальну суму 408 млн грн, 19 особам обрано запобіжні заходи, не пов’язані з арештом, і ними внесено понад 63 млн грн застави.

Також Аваков повідомив, що і МВС, і Генеральна прокуратура звертатимуться до представників країн, у які виводилися кошти, з проханням максимально швидко посприяти накладенню арешту, щоб унеможливити їхнє зняття з рахунків або переведення в інші країни.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 липня, представники правоохоронних органів проводять 183 обшуки у приміщеннях, що належать Клименку та членам його родини, у тому числі в офісному центрі "Гулівер" у місті Києві, декілька поверхів якого є власністю екс-міністра та членів його родини.

За словами Матіоса, військова прокуратура спільно з Департаментом захисту Національної поліції та спецпідрозділом "Корд" проводить "другу хвилю" реалізації розслідування у справі злочинної організації Януковича-Клименка".