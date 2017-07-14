Справа Януковича-Клименка: правоохоронці проводять 183 обшуки, зокрема в офісі "Вести" (відео)

Головна військова прокуратура спільно з Департаментом захисту Нацполіціі та спецпідрозділом "Корд" проводить "другу хвилю" реалізаціі у справі злочинноі організації Януковича-Клименка.

Зараз проводиться 183 обшуки в приміщеннях, які належать екс-міністру Клименку. У тому числі в офісному центрі "Гулівер" у місті Києві, декілька поверхів якого є власністю екс-міністра та членів його родини, повідомив голова Головної військової прокуратури Анатолій Матіос на своїй сторінці у Facebook.

"Робота журналістів "Радіо Вєсти", які входять до медіа-холдингу Клименка та групи компаній "Юнісон" не припинилася", - заначив він.

"Додаткова і детальна інформація про хід та результати слідчих дій буде озвучена на брифінгу міністром МВС Арсеном Аваковим за моєю участю дещо пізніше", - анонсував Матіос.

"І на мій превеликий жаль - сьогодні не льотна погода для гелікоптерів. Але ми знайшли вихід", - іронізує головний військовий прокурор, згадуючи про травневу операцію.