Добкін прибув до Генпрокуратури на допит

Народний депутат України від «Опозиційного блоку» Михайло Добкін прибув на допит до Генеральної прокуратури. Як передає кореспондент УНІАН, перед тим, як зайти до будівлі ГПУ, Добкін повідомив, що взяв з собою паспорти.

«У мене один паспорт знаходиться у консульстві на отримання британської візи. Я взяв документи, які це підтверджують. Вони знаходяться у адвоката. Я взяв всі свої паспорти. Навіть випадково знайшов свій старий паспорт дипломатичний, який закінчився у 2011 році. Я все рівно його беру. Щоб не казали, що я чогось не взяв. Я, як і обіцяв, нікуди не ховаюсь, нікуди не тікаю, готовий давати слідству будь-які дані, які дадуть змогу встановити істину у досудовому слідстві, потім у суді. Я віддаю паспорти, щоб не говорили, що я хочу кудись поїхати», - сказав Добкін.

Читайте такожДобкін: брати картату ковдру і до лікарні не збираюся

Він також показав журналістам сумку, яку приніс з собою, сказавши наступне: «Я прийшов з сумкою і готовий звідси їхати в СІЗО. Нехай вони роблять, що хочуть. Я цього не боюсь».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада вчора, 13 липня, надала згоду на позбавлення депутатської недоторканності, затримання та арешт Добкіна.

Генпрокуратура вбачає в діях Добкіна ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га землі в Харкові нормативною вартістю понад 220 млн грн.

Добкін відкидає всі звинувачення і запевняє, що Харківська міськрада не ухвалювала протизаконних рішень, коли він був мером міста. Вчора Добкін взяв з собою «тривожну валізку» до парламенту.