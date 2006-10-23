Слідство знає мотиви вбивства Анни Політковської

Слідству відомі мотиви здійснення вбивства журналістки Анни Політковської, заявив перший заступник генпрокурора Росії Олександр Буксман.

"Слідству відомі деталі версії і мотиви здійснення даного злочину", - сказав Буксман в ефірі "Російського радіо".

За його словами, в розслідуванні справи є прогрес.

"Але слідство поки не може пред`явити суспільству конкретні результати. Проведений великий аналіз документів і матеріалів, над якими працювала Політковська. Слідство йде по шляху виконавців злочину", - сказав Буксман.

Оглядач "Нової газети" Анна Політковська була убита 7 жовтня увечері в під`їзді будинку на Лісовій вулиці в Москві. Генпрокурор РФ Юрій Чайка узяв під особистий контроль розслідування цієї справи. Як основну слідство розглядає версію, пов`язану з професійною діяльністю відомої журналістки.

РІА "Новости"