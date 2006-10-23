Чому донецьким відшкодували ПДВ на 350%: версія Колесникова

У Донецькій області відшкодовується більше ПДВ, оскільки область дає 25% експорту країни.

Про це в інтерв`ю газеті «Дело» (№243 від 23 жовтня 2006 р.) заявив народний депутат Борис КОЛЕСНИКОВ.

«Хіба можна ставити питання про те, що одна область більше одержала ПДВ, а інша — менше? Не можна. Тому що Донецька область дає 25% експорту країни. Її експортноутворюючі підприємства купують сировину і послуги у восьми базових областях України», - сказав Б.КОЛЕСНИКОВ.

«І, відповідно, Донецька область експортуватиме цей продукт і одержуватиме відшкодування з ПДВ», - додав він.

Він переконаний, що проблем нерівномірного відшкодування ПДВ залежно від регіону не існує у принципі.

«Будь-який першокурсник економічного вузу так вважає, не лише я. Як можна порівнювати експортний потенціал Волинської і Донецької областей? Я не хочу сказати, що в Секретаріаті працюють непрофесіонали. Але те, яким чином вони ставлять питання, який регіон більше одержав ПДВ, свідчить про те, що це чистий піар і обман громадської думки», - наголосив Б.КОЛЕСНИКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО піддав критиці генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА за недостатньо ефективну боротьбу з незаконним поверненням податку на додану вартість, навівши дані про те, що загалом в Україні ПДВ відшкодовується вкрай нерівномірно. Так, якщо в деяких областях рівень відшкодування становить 5-9% передбаченого бюджетом, то в Донецькій області цей показник сягає 350%. Аналогічна ситуація в Луганській області і Криму, відзначив В.ЮЩЕНКО. Глава держави рекомендував генпрокурору посилити боротьбу з незаконними діями в цій сфері.