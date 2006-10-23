Ющенко поїде в гості до Nokia

26-27 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить офіційний візит до Фінляндії та візьме участь у саміті Україна–ЄС.

Як повідомляє офіційний сайт Президента, планується, що в четвер, 26 жовтня глава Української держави проведе зустрічі з керівництвом Фінляндії: Президентом Тар`єю ГАЛОНЕН, прем`єр-міністром, головою Європейської Ради Матті ВАНГАНЕНОМ, спікером парламенту Пааво ЛІППОНЕНОМ.

Глава Української держави разом з Президентом Фінляндії візьме участь у відкритті ділового форуму «Україна: нові можливості для бізнесу та інвестицій», організованого Фінською конфедерацією промисловців.

Також В.ЮЩЕНКО відвідає головний офіс компанії «Нокіа».

У п’ятницю, 27 жовтня, Президент України візьме участь у саміті Україна–ЄС. Євросоюз на засіданні представлятимуть прем`єр-міністр Фінляндії М.ВАНГАНЕН, Президент Європейської Комісії Хосе Мануель БАРРОЗУ, Генеральний секретар Ради ЄС Хав`єр СОЛАНА.

Ключові моменти цього заходу – обговорення актуальних проблем співробітництва, виконання Плану дій Україна–ЄС, нова рамкова угода між Україною та Євросоюзом. Йдеться про документ, який дозволить вивести відносини України з ЄС на якісно новий рівень політичного діалогу, забезпечити поступову інтеграцію України у внутрішній ринок ЄС, його правовий і безпековий простір, відзначає прес-служба В.ЮЩЕНКА.

Сторони також розглянуть засади створення поглибленої зони вільної торгівлі, яка буде одним з основних елементів нової угоди.

Особливу увагу приділять питанням поглиблення енергетичної співпраці. Пріоритетним завданням для України та ЄС є вивести проект будівництва нафтопроводу Одеса – Броди – Плоцьк на фінальний етап реалізації.

У рамках саміту буде парафовано угоди про візовий режим та реадмісію.