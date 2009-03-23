Кріль хоче знати, за чиї гроші Литвин агітував у Тернополі

Лідер партії “Єдиний центр” Ігор КРІЛЬ закликає голову Верховної ради, лідера однойменного блоку Володимира ЛИТВИНА пояснити, за які кошти він проводив особисту агітацію в Тернопільській області.

Про це йдеться в заяві І.КРІЛЯ, переданій УНІАН прес-службою партії.

«Володимир ЛИТВИН мусить пояснити, за які гроші він відвідував Тернопільську область під час виборчої кампанії. У ЗМІ він називає такі поїздки агітаційними, але здійснення агітації під час виборів посадовою особою за кошт бюджету – це зловживання адміністративним ресурсом», - заявив І.КРІЛЬ, коментуючи позицію В.ЛИТВИНА щодо результатів виборів у Тернопільській області.

Політик зазначив, що вибори у Тернополі стали “символом краху вождистських політичних проектів”. «Заберіть з Блоку Литвина його лідера чи з БЮТ – ТИМОШЕНКО. Що залишиться? Блоки політичних пристосуванців без місцевих команд, без розуміння політичних процесів. Усе це голова ВР чудово розуміє і тому змушений був проводити особисту агітацію у Тернополі. Зрештою, це його право. Але не за кошт держави», - заявив І.КРІЛЬ.

На його думку, “всі теперішні голослівні заяви щодо фальсифікації виборів – спроба В.ЛИТВИНА виправдати низький результат його політичної сили”. «3,6% - це існуючий рівень довіри до політика, який намагається довести країні, що він їй потрібний. Тому він і починає тиражувати голосні заяви про нібито фальсифікацію. Але, щоб кидати камінь у чийсь город, варто спочатку довести власну непогрішність. А з цим, як на мене, у ЛИТВИНА не все гаразд», - вважає лідер “Єдиного центру”.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня відбулись позачергові вибори до Тернопільської облради. За даними ТВК, в новообраній облраді ВО “Свобода” отримала 50 мандатів, партія “Єдиний центр” – 20, Партія регіонів – 14, БЮТ – 12, Блок УНП – 11, партія “Народний Союз Наша Україна” – 8, Блок Литвина – 5. Решта політичних сил не подолали тривідсотковий виборчий бар’єр.

В.ЛИТВИН заявив, що результати виборів до Тернопільської облради були сфальсифіковані і побоюється, що те саме відбудеться і на наступних виборах по всій Україні. Він наголосив, що результати є шокуючими, оскільки на порядок відрізняються від результатів соціологічних опитувань. «Тому, якщо спокійно люди сприйняли ошуканство, то сьогодні цим спокушають тих, хто цим займається, аби накинути на країну цю практику фальшування виборів, у тому числі через масове вкидання бюлетенів», - сказав голова ВР.