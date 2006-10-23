Медведько поновив донецького прокурора

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО поновив Віталія МУРЗУ на посаді прокурора Донецької області. Інформацію про це УНІАН підтвердили в прокуратурі області.

У прокуратурі також підтвердили, що минулої п`ятниці, 20 жовтня, колишній прокурор області Олексій БАГАНЕЦЬ попрощався з колективом прокуратури.

У прокуратурі припускають, що В.МУРЗА приступить до виконання обов`язків прокурора області 24 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня 2006 року Кіровський районний суд міста Донецька поновив на посаді прокурора області В.МУРЗУ, який обіймав посаду прокурора в 2003-2005 роках. Таке рішення суду О.БАГАНЕЦЬ пояснив тим, що він у Донецькій області не "свій".