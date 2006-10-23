Ющенко святкує 50-у річницю революції

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у Будапешті взяв участь в урочистостях, присвячених 50-й річниці Революції та визвольної боротьби угорського народу.

Як передає кореспондент УНІАН, урочистості відбулися на центральній площі міста перед будинком Державних зборів Угорщини.

Під час військової частини церемонії відбувся парад, на якому були продемонстровані національні прапори країн-учасниць заходу.

Після цього керівники Угорської Республіки, а також глави делегацій країн, які беруть участь в урочистостях, поклали квіти до Пам’ятника жертвам 1956 року.

Після урочистого маршу Почесної варти глави держав і урядів перейшли до приміщення будинку Державних зборів Угорщини, де вони оглянуть виставку «Вшанування героїв 1956 року», а потім у залі пленарних засідань Верхньої палати Державних зборів схвалять «Декларацію свободи «Будапешт-1956». Це відбудеться в рамках Будапештського форуму свободи, на якому із промовами виступлять керівники Угорщини.

Також на сьогодні заплановано покладення квітів главами делегацій до Пам’ятника жертв революції на Центральному громадському цвинтарі.

В урочистостях беруть участь 59 делегацій, 14 з них очолюють Президенти держав. Прибули також делегації від міжнародних організацій, в тому числі від Європейської комісії, Ради Європи, НАТО, посланець Папи Римського тощо.

Як повідомляв УНІАН, повстання в Угорщині спалахнуло 23 жовтня 1956 року. У Будапешті пройшла мирна демонстрація студентів, які засвідчили свою солідарність з польськими робітниками, котрі в червні 1956 року в Познані виступили з вимогами демократизації життя, здійснення соціально-економічних реформ. У центрі Будапешта маніфестанти знесли пам`ятник Йосипу Сталіну. В ніч на 24 жовтня розпочалися масові захоплення поліцейських відділків, роззброєння військових частин, а в країну були введені додаткові частини радянських військ.

Опір повстанців в Будапешті і деяких містах тривав до 11 листопада. Під час боїв загинуло, за різними даними, від 2,5 до 4 тисяч повстанців і 720 радянських військовослужбовців. Поранення отримали більше 20 тис. людей з обох боків. Після придушення повстання в Угорщині почалися масові арешти. Біженцями стали близько 250 тис. осіб.