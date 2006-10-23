Черновецький підпише договір з послом США в Україні

Сьогодні о 17.15 відбудеться зустріч Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з Надзвичайним і Повноважним послом США в Україні Вільямом ТЕЙЛОРОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, на зустрічі планується урочисте підписання договорів щодо придбання Сполученими Штатами Америки земельної ділянки на вул. Танковій,4.

Зустріч пройде у приміщенні Київської міської держадміністрації (кім. 512).

Акредитація проводиться прес-службою КМДА до 16.30 23 жовтня за телефонами: 279-24-11, 279-93-42.