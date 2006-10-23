Янукович не розуміє західної системи - британський експерт

Експерт з українських питань Академії оборони Великої Британії Джеймс ШЕРР не впевнений, що прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ розуміє суть євроатлантичної інтеграції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в коментарі “Газеті по-українськи” (від 23 жовтня 2006 року № 192 (234).

“Не впевнений, що ЯНУКОВИЧ розуміє суть євроатлантичної інтеграції. Можливо, має невелике уявлення про те, на чому вона базується і за якими правилами функціонує, може, відчуває, що національний інтерес України лежить на Заході. Або, що відносини з Росією не будуть для України добрими доти, доки в країні існуватиме проблема Сходу та Заходу”, - сказав Дж.ШЕРР.

За його словами, доки В.ЯНУКОВИЧ справді не зрозуміє, що таке західна система і як вона працює на практиці, “доти спроможність України до європейської і євроатлантичної інтеграції буде обмеженою”.

На думку Дж.ШЕРРА, американські радники прем’єра – “це радники з піару, не більше”. “Є деякі високопоставлені американці, які мають з ЯНУКОВИЧЕМ добрі стосунки – але вони бачать його раз на місяць. Питання в тому, хто працюватиме і просвіщатиме його (В.ЯНУКОВИЧА – УНІАН) щоденно”, - додав він.

Британський експерт також висловив припущення, що, “можливо, ЯНУКОВИЧ сам по собі не здатен зрозуміти процес євроатлантичної інтеграції”.