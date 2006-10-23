СБУ дала персоні нон-грата один день

Російському політтехнологу Глібу Павловському заборонено в`їзд на територію України протягом 5 років.

Як повідомила прес-секретар СБУ Марина Остапенко, таке рішення було ухвалено в липні цього року за діяльність, яка суперечить національним інтересам України.

За її словами, саме тому в суботу, коли він прибув до Одеси з Москви, його не впустили в країну.

Вона зазначила, що Павловський з цього питання звернувся в дипломатичне представництво Росії в Україні.

"Враховуючи гуманітарний характер його приїзду, а саме необхідність забрати хворого батька (1925 року народження) СБУ проявила добру волю за узгодженням із зовнішньополітичним відомством дозволила Павловському в`їзд на територію України на одну добу", - повідомила Остапенко.

За її словами, 22 жовтня Павловський залишив Україну разом з батьком, який є громадянином України.

Під час виборів президента у 2004 році Павловський був політтехнологом штабу Віктора Януковича, протягом парламентських виборів 2006 року, він працював з командою Наталії Вітренко.

Українська правда