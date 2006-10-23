Богатирьова ”розкусила” Ющенка?

Керівник фракції Партії регіонів у Верховній Раді України Раїса БОГАТИРЬОВА розраховує, що після ІІІ з`їзду «Наша Україна» відновить переговори з Антикризовою коаліцією.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Партії регіонів з посиланням на Р.БОГАТИРЬОВУ.

«Незалежно від рішення «Нашої України» потрібно буде сідати за стіл переговорів і встановлювати чіткі правила гри, законодавчо закріпивши кожний пункт. Процес кристалізації і очищення політичної платформи партії приведе до нового етапу переговорів між владною коаліцією і «Нашою Україною», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Керівник фракції також вважає, що ІІІ з`їзд партії «Народний Союз Наша Україна» є «початком нового політичного плану Президента України, спрямованого на пошуки стабільної конкурентної сили, але жодним чином не опозиції». «Очевидно, що «Народний Союз Наша Україна» з його нинішньою частковою опозиційністю Віктора ЮЩЕНКА вже не влаштовує. Це цілком може бути початок виборчої кампанії Президента України з прицілом на 2009 рік», - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня в Києві відбувся перший етап ІІІ з`їзду НСНУ. Планується, що другий етап пройде через три тижні.