Президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідає Україну цього тижня, повідомив заступник прем'єр-міністра Білорусі Володимир Семашко на засіданні міжурядової українсько-білоруської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва.

"Через два дні буде офіційний візит нашого президента Олександра Григоровича Лукашенка до вашої країни", - сказав він.

Семашко висловив надію на плідні переговори між президентами держав.

Читайте такожУкраїна і Білорусь планують розробляти енергетичні кластери

Як повідомляв УНІАН, Україна і Білорусь 21 липня проведуть економічний форум, на якому зацікавлені сторони обговорять торговельну та інвестиційну співпрацю між країнами. Програма заходу включає пленарну частину, в якій будуть висвітлені стан, перспективи та пріоритетні напрямки українсько-білоруського економічного та інвестиційного співробітництва, умови і переваги ведення бізнесу в Україні та Білорусі. Український експорт до Білорусі в січні-квітні 2017 року зріс на 46,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становив 331,9 млн дол. При цьому імпорт товарів з Білорусі до України за той самий період зріс на 20,5% і становив 954,4 млн дол.