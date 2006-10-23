Пинзеник піднявся зі шпагата

Партія “Реформи і порядок” сподівається, що «Наша Україна» все-таки знайде можливість вести спільну конструктивну опозиційну діяльність із Блоком Юлії Тимошенко».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПРП, про це заявив заступник голови ПРП Володимир ФІЛЕНКО.

Зокрема, за його словами, ”ми не втрачаємо надії, що «Наша Україна», в якій є здорові сили, проаналізує ситуацію, зніме претензії, і все-таки знайде можливість вести спільну конструктивну опозиційну діяльність із БЮТ».

Коментуючи об’єднання партії «Реформи і порядок» з БЮТ, В.ФІЛЕНКО сказав, що він особисто «щасливий, що це відбулося, бо ми довго стояли на шпагаті між «Нашою Україною» та Блоком Юлії Тимошенко, і рано чи пізно нам треба було визначатися. Така визначеність на сьогодні є».

Заступник голови ПРП підкреслив, що партія «Реформи і порядок» «завжди відстоювала ідеї єдності «помаранчевої» команди». «Для нас, як і для «помаранчевого» електорату, великою трагедією був розкол у цій команді. І ми докладали максимум зусиль, щоб помирити дві найбільші гілки цього табору», – відзначив він.

«Хочу звернутися ще раз до наших друзів і побратимів «нашоукраїнців»: досить дивувати людей, треба робити спільну опозицію і спільно натхненно працювати на розвиток України», – наголосив В.ФІЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО та голова партії «Реформи і порядок» Віктор ПИНЗЕНИК підписали угоду про спільну діяльність в опозиції в рамках розширеного політичного блоку “Блок Юлії Тимошенко”.

В.ПИНЗЕНИК під час підписання документа зазначив, що ПРП прийняла рішення про перехід в опозицію і закликає й «Нашу Україну» діяти спільно. Він сказав, що радий з того, що “Наша Україна” хоч і пізно, але все ж визначилась з опозиційністю.