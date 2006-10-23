Ющенко в боротьбі з корупцією розраховує на Мороза

Президент України Віктор ЮЩЕНКО з розумінням ставиться до процесу покращення антикорупційних законопроектів, які він спрямував на розгляд Верховної Ради, але не хотів би, щоб це перетворилося на «спосіб волокити» при прийнятті важливих для держави законів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Будапешті, відповідаючи на запитання журналістів.

Зокрема, коментуючи рішення парламенту відправити на доопрацювання у профільний комітет 3 з 6 законопроектів щодо боротьби з корупцією, В.ЮЩЕНКО зазначив: «Це нормальний хід збагачення документу як такого».

Він додав, що поставився з розумінням і політичним терпінням до процесу вдосконалення власних законопроектів з боку парламенту.

Разом з тим, як підкреслив В.ЮЩЕНКО, він звернувся до голови ВР Олександра МОРОЗА, щоб той особисто звернув увагу на хід доопрацювання цих законопроектів. «Таке слово від спікера українського парламенту я отримав, і тому сподіваюся, що ніяких проблем, які б заблокували розгляд цих документів і в комітеті, і в парламенті, надалі не буде», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, В.ЮЩЕНКО 15 вересня запропонував парламенту ухвалити 6 антикорупційних законів.

17 жовтня під час зустрічі з О.МОРОЗОМ Президент України заявив про необхідність якнайшвидшого прийняття пакета антикорупційних законів, які він подав на розгляд парламенту. Президент відзначив, що питання боротьби з корупцією є в програмах фактично всіх політичних сил, присутніх у Верховній Раді. В.ЮЩЕНКО зазначив, що зволікання з прийняттям цих законопроектів може викликати вкрай негативну реакцію з боку Ради Європи. З огляду на це Президент пропонує прийняти пакет у першому читанні, після чого доопрацювати його, врахувавши всі зауваження і пропозиції.