Волков: лідером опозиції може бути тільки Тимошенко

Колишній народний депутат Олександр ВОЛКОВ переконаний, що “Наша Україна” розколеться.

В інтерв’ю УНІАН він висловив думку, що ряд факторів свідчать про те, що ця політична сила “на ладан дише, у неї агонія”. О.ВОЛКОВ прогнозує, що “Наша Україна” “розсиплеться на дрібні шматочки”. Частина “Нашої України”, за його словами, приєднається до Юлії ТИМОШЕНКО, “це, передусім, Рух, можливо, команда Миколи КАТЕРИНЧУКА, якась частина буде зорієнтована на вступ до «Регіонів» (цей вступ буде уповільненим), і залишиться ситуативне болото, яке буде час від часу підключатися при голосуванні коли до тих, коли до інших”, - вважає він.

О.ВОЛКОВ переконаний, що самостійної дієздатної опозиції “зі шматків «Нашої України» не вийде”.

За його словами, єдиним лідером опозиції може бути тільки Ю.ТИМОШЕНКО. “Скільки б Роман Петрович (БЕЗСМЕРТНИЙ) не намагався щось видавити з себе, типу конфедерація позиційних сил «Європейська Україна», – це повна нісенітниця. Недаремно такий мудрий політик, як Володимир Михайлович ЛИТВИН, відмовився брати участь у цьому бедламі”, - вважає О.ВОЛКОВ. Він підкреслив, що опозицію буде посилено, якщо частина «Нашої України» на чолі з М.КАТЕРИНЧУКОМ перейде до Ю.ТИМОШЕНКО. “Я поважаю М.КАТЕРИНЧУКА, він досить грамотний політик, чітко розуміє, чого хоче, і не боїться говорити правду. Така людина їй би допомогла. Непогано було б підтягти «Пору»-ПРП, Інну БОГОСЛОВСЬКУ, вступити в переговори з В.ЛИТВИНИМ”.

Він не бачить більше нікого, хто міг би стати дієвою частиною конструктивної опозиції. “Опозиція теж вразлива, адже відповідного закону, що захищає опозицію, поки немає. Опозиція повинна спиратися на обласні, районні організації. Дуже некомфортно бути в опозиції до влади, з людьми потрібно працювати”, - зазначив О.ВОЛКОВ.

Коментуючи колишні плани Президента призначити Ю.ТИМОШЕНКО на посаду секретаря РНБО, О.ВОЛКОВ сказав, що, за його інформацією, Ю.ТИМОШЕНКО справді хотіли запропонувати цю посаду. “Це був би дуже хитрий хід. Я не знаю, хто підказав його Президентові, але якби Юля (ТИМОШЕНКО) погодилася, це був би нищівний удар по ній. Вона примазала б себе до влади, до якої вона зараз в опозиції. Вона позбулася б депутатського мандата і головне – парламентської трибуни. З її допомогою вона набирає очки. І, нарешті, політик без депутатської недоторканності, який дуже сильно заважає, ну, просто лежить колодою поперек дороги, дуже вразливий. Коли до мене приходили люди з її фракції, я акцентував на тому, що не можна у жодному випадку погоджуватися. Це провокація, і йти на неї рівносильно смерті – політичній...”, - наголосив він.

Говорячи про перспективи президентства Ю.ТИМОШЕНКО, О.ВОЛКОВ висловив думку, що сьогоднішня ситуація “абсурдна: Юлі в принципі нічого не треба робити, треба просто проводити опозиційну риторику, а влада сама виштовхне її фігурою номер один на президентські вибори. Безумство влади, бездарність опонентів, я маю на увазі, перш за все, Президента і “Нашу Україну”, повертає ситуацію на її користь”.

На його думку, головних конкурентів на президентських виборах поки двоє: Ю.ТИМОШЕНКО і Віктор ЯНУКОВИЧ. “Але Вікторові Федоровичу складніше, на ньому відповідальність за соціально-економічну ситуацію в країні. І якщо, не дай Боже, буде провал, і політична сила не впорається із завданням, рейтинг падатиме”, - сказав він.

О.ВОЛКОВ розповів, що нещодавно його структура провела соцопитування. “Соціологія говорить про скорочення базового електорату: у БЮТ – до 16%, у “Нашої України” – до 8%, у СПУ – до 3%, КПУ – 2,7%. ЯНУКОВИЧ і його партія утримали рейтинг на рівні 36%”, зазначив він. Але треба враховувати, додав О.ВОЛКОВ, що в структурі рейтингу є так званий рейтинг влади – від 8% до 10%”. “Якщо уряд не втримає соціально-економічну ситуацію, рейтинг Партії регіонів різко падатиме, а Ю.ТИМОШЕНКО – йтиме вгору”, - підкреслив О.ВОЛКОВ.

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