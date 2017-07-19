У Брюсселі з'ясували, чим "гібридна загроза" відрізняється від війни

В Європейській Комісії дали дефініцію "гібридним загрозам", яка охоплює традиційні та нетрадиційні методи.

Про це у середу в Брюсселі на прес-конференції, присвяченій питанню гібридних загроз повідомив віце-президент ЄК Йіркі Катаінен, передає власний кореспондент УНІАН.

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"Що ми маємо на увазі, коли говоримо "гібридна загроза". Немає чіткої дефініції гібридної загрози через її природу. Концепція має за мету охопити традиційні та нетрадиційні методи. Це може включати дипломатичні, військові, економічні чи технологічні методи, які можуть бути використані скоординовано державою чи недержавними гравцями для досягнення конкретних цілей", - пояснив він.

При цьому віце-президент наголосив, що гібридна загроза залишається "нижче порогу формально проголошеної війни".

"Зазвичай, зусилля спрямовані на те, щоб використати вразливість цілі та створити невизначеність, щоб перешкоджати процесу ухвалення рішень. Кібер-атака або масивна дезінформаційна кампанія з використанням соціальних медіа (спрямовані на те), щоб контролювати, радикалізувати чи рекрутувати непрямих гравців", - деталізував Катаінен.

Він також додав, що під час гібридних загроз може бути відрізана електрика та перервано постачання води.

"Для протистояння цьому ключовим є співпраця, тому що немає жодної влади на європейському рівні чи національному, яка повністю впорається з усіма потенційними загрозами. Тому необхідна співпраця", - наголосив віце-президент ЄК.