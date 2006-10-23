Яценюка прийняли до НСНУ без його заяви

Перший заступник глави Секретаріату Президента Арсеній ЯЦЕНЮК не писав заяви про вступ до партії «Народний Союз Наша Україна», попри те, що 19 жовтня політрада НСНУ одностайно проголосувала за його прийняття до своїх рядів.

Про це повідомив керівник головної служби інформаційної політики Секретаріату Президента Олександр СЕМИРЯДЧЕНКО, передає «Главред».

За словами О.СЕМИРЯДЧЕНКА, одразу після закінчення III з`їзду НСНУ і сам А.ЯЦЕНЮК сказав про це журналістам, запевняючи, що «зараз немає підстав говорити про моє остаточне членство в «Нашій Україні».

Інформацію О.СЕМИРЯДЧЕНКА підтвердила УНІАН і керівник інформаційного департаменту «Нашої України» Тетяна МОКРІДІ.

Як повідомлялося, 20 жовтня глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА в ефірі телеканалу «1+1» підтвердив, що його «колеги БОНДАР, ЯЦЕНЮК, ПОЛЯЧЕНКО ввійшли в партію».