Чи очолить Яценюк Нашу Україну?

В.о. голови Ради партії “Народний союз “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ пропонуватиме першому заступнику глави Секретаріату Президента Арсенію ЯЦЕНЮКУ очолити робочу групу з підготовки другої частини з’їзду НСНУ. Про це Р.БЕЗСМЕРТНИЙ сказав у прямому ефірі телеканалу “1+1”.

Водночас він не погодився з думкою журналістів, що людина, яка очолить цю групу, автоматично очолить і партію. “Ми живемо не в часи геронтократії, і не обов’язково голова похоронної комісії стає наступним генеральним секретарем”, - сказав він.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ зауважив, що після виступу Президента на з’їзді НСНУ та відновлення системи стосунків з почесним головою партії необхідна людина, яка весь час спілкується з Президентом і з партією. Саме цим Р.БЕЗСМЕРТНИЙ пояснив свої плани запропонувати А.ЯЦЕНЮКУ очолити робочу групу. За його словами, в співпраці з партією і Президентом ця людина повинна відпрацювати зміни до програми, статуту та певний план діяльності партії на найближчий час. Це дасть можливість провести другу частину з’їзду в діловому режимі, зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, в суботу, 21 жовтня, було оголошено перерву в роботі ІІІ з’їзду НСНУ на три тижні. Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час виступу на з’їзді підтвердив, що він залишається почесним головою партії, і запропонував провести з’їзд у два етапи. В.ЮЩЕНКО також піддав критиці діяльність НСНУ і наголосив на необхідності нових підходів у її роботі. Р.БЕЗСМЕРТНИЙ оголосив перерву в роботі з’їзду і повідомив що буде створено робочу групу, яка підготує другу частину з’їзду.

Сьогодні керівник інформаційного департаменту «Нашої України» Тетяна МОКРІДІ підтвердила інформацію керівника головної служби інформаційної політики Секретаріату Президента Олександра СЕМИРЯДЧЕНКА про те, що А.ЯЦЕНЮК не писав заяви про вступ до НСНУ, попри те, що 19 жовтня політрада НСНУ одностайно проголосувала за його прийняття до своїх рядів.

За словами О.СЕМИРЯДЧЕНКА, одразу після закінчення III з`їзду НСНУ і сам А.ЯЦЕНЮК сказав про це журналістам, запевняючи, що «зараз немає підстав говорити про моє остаточне членство в «Нашій Україні».