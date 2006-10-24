Ющенко зустрінеться з Фрадковим

08:28, 24 жовтня 2006
Політика
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Планується обговорити низку питань

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе у Києві зустріч з головою уряду Російської Федерації Михайлом ФРАДКОВИМ.

Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента, під час зустрічі планується обговорити питання торговельної співпраці та результати засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії.

М.ФРАДКОВ прибуде в Україну для участі в засіданні цього комітету.

 

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