Ющенко зустрінеться з Фрадковим

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе у Києві зустріч з головою уряду Російської Федерації Михайлом ФРАДКОВИМ.

Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента, під час зустрічі планується обговорити питання торговельної співпраці та результати засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії.

М.ФРАДКОВ прибуде в Україну для участі в засіданні цього комітету.