Ющенко знайшов однодумця в особі Азарова

Перший віце-прем’єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ наголошує на потребі якнайшвидшого ухвалення законопроектів, необхідних для вступу України до Світової організації торгівлі. Про це він сказав під час засідання урядово-парламентської робочої групи з розгляду проблемних та спірних питань проекту Державного бюджету України на 2007 рік, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства фінансів України.

Зокрема, під час дискусії в контексті питань реформування податкової та митної систем М.АЗАРОВ висловив переконання, що сьогодні всі законопроекти в цих сферах потрібно розглядати з огляду на відповідність нормам СОТ.

“Уряд рішуче і безповоротно стоїть на тому, що вступ України до СОТ має відбутися. І потрібний для забезпечення цього процесу пакет законопроектів необхідно приймати якомога швидше”, - наголосив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО учора в Будапешті заявив, що якщо до середини листопада Верховна Рада ухвалить всі закони, необхідні для вступу України до СОТ, то це дасть змогу “21 грудня на засіданні СОТ сподіватися, що питання про вступ України до СОТ буде поставлено на порядок денний і зустріне позитивне рішення». В.ЮЩЕНКО зазначив, що його завдання сьогодні – “мобілізувати всі політичні сили, і особливо сили парламенту, до солідарної позиції відносно того, щоб в найближчі кілька тижнів прийняти всі закони, які стосуються регулювання наших стосунків з СОТ». Він наголосив, що вступ України до СОТ в 2006 році – «це є наш державний обов’язок перед всією країною, перед всією нацією».

Водночас голова ВР Олександр МОРОЗ заявив, що Верховна Рада може ухвалити всі закони, необхідні для вступу України до СОТ, до 1 грудня.