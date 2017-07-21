РФ не буде повертати Крим - російський журналіст

Росія поверне Крим тільки у разі встановлення зовнішнього управління Російською Федерацією. Про це в інтерв'ю ТСН.uа заявив російський військовий журналіст Аркадій Бабченко.

"Росія повертати Крим не буде. Якщо тільки не буде зовнішнього управління. Тому що хто б не прийшов до влади, він Крим повернути не зможе", - зазначив журналіст.

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Бабченко пояснив, що наступний російський президент-диктатор не поверне український півострів, оскільки це буде означати для нього "політичне самогубство", а президенту-демократу не дасть цього зробити парламент РФ, який буде складатися в основному з комуністів.

"Тобто демократичний лідер, який почне процедуру деокупації Криму, тут же отримує імпічмент в демократичному парламенті, тому що країна не демократична", - наголосив Бабченко.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.

Оновлено. Журналіста Аркадія Бабченка вбили увечері 29 травня в власному будинку.