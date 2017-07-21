ГПУ відкрила справу проти Вілкула: Луценко порадив нардепу сплатити податки

Сьогодні матеріали по справі співголови депутатської фракції "Опозиційний блок" Олександра Вілкула було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, продовжуються перевірки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу в Дніпрі повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"21.07 об 11.51 було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань матеріали правоохоронних органів щодо того, що Олександр Вілкул, ймовірно, ухилився від сплати податків у особливо великих розмірах", - сказав Луценко.

Він висловив думку, що у стислий термін відбудуться необхідні експертизи та дії Державної фіскальної служби, і щодо цієї справи зможе бути ухвалено рішення.

"Ми маємо інформацію Державної фіскальної служби Дніпропетровської області. Вона нас поінформувала, що за результатами позапланової перевірки Вілкула є ознаки ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах", - зауважив Луценко.

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Так, генпрокурор констатував, що "на цей момент ми маємо провести ще декілька дій з фіскалами, а потім - експертизою, щоб висунути підозру Вілкулу".

"В разі, якщо ми підійдемо до цього впритул, я змушений буду отримати погодження Верховної Ради", - сказав Луценко.

Водночас, він нагадав, що особа, яка підозрюється в несплаті податків, може сплатити їх у повному обсязі, і на цьому кримінальна справа може бути закрита.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня в.о. начальника Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області Оксана Томчук заявила, що під час позапланової перевірки даних у декларації про доходи за 2015 податківці виявили факти несплати Вілкулом 19,6 млн грн податків. Матеріали перевірки направлені до Генпрокуратури.

6 липня Луценко заявив, що Генпрокуратура протягом літа підготує матеріали для внесення до Верховної Ради подання на Вілкула, якщо знайде підтвердження інформації про несплату ним податків.

За словами Луценка, після отримання відомостей про розбіжності у декларації Вілкула щодо сплати податків і статків, було призначено перевірку його податкових справ, яка встановила розбіжності.