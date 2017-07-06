Луценко анонсував подання на Вілкула за підозрою в несплаті податків

Генеральний прокурор України Юрій Луценко обіцяє, що Генпрокуратура протягом літа підготує матеріали для внесення до Верховної Ради подання на народного депутата від «Опозиційного блоку» Олександра Вілкула, якщо знайде підтвердження інформації про несплату ним податків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко заявив в інтерв'ю журналістам після засідання Регламентного комітету парламенту з розгляду подання щодо притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Максима Полякова.

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За словами Луценка, після отримання відомостей про розбіжності у декларації Вілкула щодо сплати податків і статків, було призначено перевірку його податкових справ, яка становила розбіжності.

“За час літа, поки депутати будуть на канікулах, підготуємо подання, і якщо буде встановлено факт ухилення від сплати податків, пан Вілкул буде притягнутий до відповідальності”, - сказав генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня в.о. начальника Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області Оксана Томчук заявила, що під час позапланової перевірки даних у декларації про доходи за 2015 податківці виявили факти несплати Вілкулом 19,6 млн грн податків. Матеріали перевірки направлені до Генпрокуратури.

Як повідомляв УНІАН, готується подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від фракції «Опозиційний блок» Євгена Бакуліна.