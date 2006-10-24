Ющенко нагородив губернатора ”жіночим” орденом
10:33, 24 жовтня 2006Політика
846
Указ - на офіційному сайті Президента
Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагородив Орденом княгині Ольги III ступеня голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації Надію ДЄЄВУ.
Про це йдеться у відповідному Указі Президента, опублікованому на офіційному сайті глави держави.
Згідно з Указом, Н.ДЄЄВУ нагороджено “за вагомі особисті заслуги у вирішенні питань соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 55-річчя від дня народження”.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter