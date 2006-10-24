Безсмертний розповів про свої проблеми Піховшеку

Лідер фракції “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявляє, що якщо “Наша Україна” повернеться до переговорів з антикризовою коаліцією, він піде у відставку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, про це Р.БЕЗСМЕРТНИЙ сказав вчора ввечері у прямому ефірі програми “Епіцентр” телеканалу “1+1”.

Він заявив: “Якщо з якихось причин “Наша Україна” повернеться до діалогу з “антикризовиками”, я піду у відставку”.

“Ми в опозиції до уряду ЯНУКОВИЧА і до так званої “антикризової” коаліції. Рішення про опозиційність - прийняте. Я не бачу ніяких підстав, щоб повертатися до переговорного процесу”, - зауважив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

За його словами, партія “Наша Україна” – відкрита демократична сила, дії якої завжди на виду. “Жодне рішення, яке обговорюється під час ради партії, не приймається примусово, адже 176 членів ради мають свою позицію”, – сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ, відповідаючи на питання, чи можуть нашоукраїнців примусити проголосувати за поновлення переговорів з антикризовою коаліцією.