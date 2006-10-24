Янукович почав новий відлік

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що засідання Економічного комітету Українсько-російської міждержавної комісії стане початком нового формату співпраці двох країн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Києві, відкриваючи засідання Економічного комітету. «Сьогодні ми повинні почати відлік нового часу українсько-російських взаємовідносин», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, незважаючи на те, що останні 2,5 року таких засідань не було, обидві сторони повинні «сміливо і впевнено дивитися вперед».

Український прем`єр також наголосив, що уряд України хоче будувати співпрацю з Росією на взаєморозумінні, а головною метою такої співпраці буде зростання добробуту громадян обох країн.

В.ЯНУКОВИЧ також зазначив, що Росія є стратегічним партнером у торгівлі з Україною. За даними українського прем`єра, в загальному обсязі зовнішньої торгівлі України в 2005 році частка Росії становила 27%, а річний обсяг торгівлі товарами і послугами в 2005 році становив 23 млрд. доларів.

Як сказав В.ЯНУКОВИЧ, за 8 місяців цього року зростання взаємної торгівлі становило 6,5%. За його словами, «були й кращі часи» у взаємній торгівлі, проте зараз обидві сторони мають можливість продовжити активну співпрацю.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні до Києва для участі в засіданні Економічного комітету Українсько-російської міждержавної комісії прибув прем`єр-міністр РФ Михайло ФРАДКОВ.