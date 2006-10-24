Фрадков хоче говорити з Януковичем про СОТ

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ відзначає взаємозалежність економік України і Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні в Києві, відкриваючи засідання економічного комітету міждержавної комісії Ющенко-Путін.

«Наші економіки взаємозв’язані», - сказав український прем`єр.

Він зазначив, що саме Росія забезпечує Україну енергоносіями. При цьому частка енергоносіїв у загальному обсязі двосторонньої торгівлі склала за підсумками минулого року 30%.

У той же час Україна, за словами В.ЯНУКОВИЧА, є важливим партнером Росії в транзиті енергоносіїв до Європи та інших сферах.

«Ми продовжуємо разом будувати космічні кораблі, літаки, атомні турбіни і багато чого іншого», - сказав український прем`єр.

Кажучи про завдання сьогоднішнього засідання економічного комітету, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що українська сторона хотіла б вирішити питання співпраці в паливно-енергетичному комплексі, поліпшення виробничої кооперації, в прикордонній співпраці. Крім того, український прем`єр висловив переконання в тому, що вже зараз необхідно назвати точну дату відновлення експорту української м`ясомолочної продукції в Росію.

У свою чергу голова уряду Росії Михайло ФРАДКОВ висловив думку про те, що робота комітету додасть динаміки в розвитку відносин між Україною і Росією.

«Ми налаштовані на вирішення питань, що стоять перед нами», - сказав М.ФРАДКОВ.

Він також зазначив, що в ході роботи комітету, на його думку, було б доцільно обговорити питання забезпечення взаємодії при вступі до СОТ, питання побудови ринкових відносин в паливно-енергетичному комплексі та аграрно-промисловому комплексі.