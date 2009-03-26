Третьяков побачив, як хтось когось кулуарно тягне в Кабмін

Заступник глави фракції «Наша Україна – Народна самооборона» в парламенті Олександр Третьяков закликає своїх колег по коаліції ретельно підходити до визначення і рекомендацій щодо кандидатур на посади у виконавчій владі. «Рішення щодо перших заступників міністрів потрібно приймати також зважено, як і на посаді керівників міністерств. Адже у разі відставки міністра, саме ці люди нестимуть повну відповідальність за стан справ у довіреній їм галузі», - цитує слова народного депутата його прес-служба.

При цьому Олександр Третьяков підкреслив, що призначення перших заступників міністрів пройшло без певної процедури узгодження, що не кращим чином позначається на мікрокліматі усередині коаліції. «Виходить так: хтось когось кулуарно тягне – і з-під сукна вискакують прізвища, як бісики з табакерки», - сказав Третьяков.

За його словами, на наступному парламентському тижні він підніматиме це питання на засіданні фракції НУНС, а також на раді коаліції. Олександр Третьяков також відзначив, що «якщо відбуваються якісь кадрові призначення, всі вони повинні бути мотивовані і зрозумілі будь-якому членові коаліції».

Главред