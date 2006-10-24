Чорновіл зрозумів, що Наша Україна - не партія

Народний депутат України Тарас ЧОРНОВІЛ (Партія регіонів) заявляє, що Партія регіонів готова коректувати свої політичні відносини з «Нашою Україною» в рамках Універсалу національної єдності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це Т.ЧОРНОВІЛ заявив в інтерв`ю телеканалу «1+1».

«Ми готові коректувати свою політичну лінію з «Нашою Україною» в тих рамках, які не виходять за чіткі позиції Універсалу», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

Народний депутат також підтвердив, що Партія регіонів поки що готова залишити за «Нашою Україною» ті посади, які є квотою Президента.

Разом із тим, Т.ЧОРНОВІЛ назвав «Нашу Україну» «гвардією Президента, яка забула про посох». «Наша Україна» сьогодні продемонструвала, що вона є всього лише певною гвардією Президента в парламенті, і не більше. Ми з Президентом ці проблеми вирішуватимемо, а «Наша Україна», вибачте, більше ультиматуми може вже не ставити. Вони повинні або стати партією, і тоді диктувати свої умови, або, якщо вони гвардія, слухатися свого головнокомандуючого», - вважає він.