Ющенко знову збере Тимошенко, Литвина та Стельмаха

Завтра Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе традиційну щотижневу зустріч із першими особами держави: прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНОМ та головою Національного банку України Володимиром СТЕЛЬМАХОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Секретаріаті Президента повідомила прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА.

«Мета наради у Президента – поставити остаточну крапку у справі повернення роботи місії МВФ до України. На переконання глави держави, наступного тижня місія Міжнародного валютного фонду може відновити роботу в Україні, і всі органи державної влади повинні скоординувати свої дії з метою формування стабільної програми співпраці України із Фондом у 2009 році», – сказала вона.

За словами І.ВАННИКОВОЇ, В.ЮЩЕНКО також приділить увагу підсумкам Міжнародної інвестиційної конференції з питань модернізації газотранспортної системи України, що відбулась у Брюсселі.

Як зазначила прес-секретар глави держави, Президент вважає, що це проект пан`європейський, його результат є стратегічним для європейського газового ринку, ролі та місії України на цьому ринку.

Окрема увага під час наради буде приділена діяльності парламенту. Глава держави наполягає на терміновому регулюванні питань, пов`язаних із акцизною політикою, наповненням Пенсійного фонду, а також збалансуванням бюджету НАК «Нафтогаз».

Також Президент підкреслює необхідність створення робочої групи з метою розгляду принципів приватизації двох-трьох провідних об`єктів.

«Ми повинні не тільки відкрити шлях для приватизації таких знакових об`єктів, як «Укртелеком», але й налагодити механізм для забезпечення наповнення Стабілізаційного фонду України», – передає слова Президента України І.ВАННИКОВА. Оскільки йдеться про стратегічні об`єкти, відповідні рішення повинні бути прийняті на засіданні РНБО.