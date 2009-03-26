Ющенко знову збере Тимошенко, Литвина та Стельмаха
...поставити крапку у поверненні місії МВФ
|Ірина Ванникова
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Секретаріаті Президента повідомила прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА.
«Мета наради у Президента – поставити остаточну крапку у справі повернення роботи місії МВФ до України. На переконання глави держави, наступного тижня місія Міжнародного валютного фонду може відновити роботу в Україні, і всі органи державної влади повинні скоординувати свої дії з метою формування стабільної програми співпраці України із Фондом у 2009 році», – сказала вона.
За словами І.ВАННИКОВОЇ, В.ЮЩЕНКО також приділить увагу підсумкам Міжнародної інвестиційної конференції з питань модернізації газотранспортної системи України, що відбулась у Брюсселі.
Як зазначила прес-секретар глави держави, Президент вважає, що це проект пан`європейський, його результат є стратегічним для європейського газового ринку, ролі та місії України на цьому ринку.
Окрема увага під час наради буде приділена діяльності парламенту. Глава держави наполягає на терміновому регулюванні питань, пов`язаних із акцизною політикою, наповненням Пенсійного фонду, а також збалансуванням бюджету НАК «Нафтогаз».
Також Президент підкреслює необхідність створення робочої групи з метою розгляду принципів приватизації двох-трьох провідних об`єктів.
«Ми повинні не тільки відкрити шлях для приватизації таких знакових об`єктів, як «Укртелеком», але й налагодити механізм для забезпечення наповнення Стабілізаційного фонду України», – передає слова Президента України І.ВАННИКОВА. Оскільки йдеться про стратегічні об`єкти, відповідні рішення повинні бути прийняті на засіданні РНБО.